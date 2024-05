Euro digitale - Panetta | indipendente dalle scelte che faranno Usa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) Stresa, 25 mag. (askanews) – Al G7 delle Finanze si è discusso “di moneta e di moneta”, nell’ambito degli scambi tra banchieri centrali sui sistemi di pagamento, non si è discusso disu cui i Paesi dell’area valutaria assumeranno le loro decisionimente dal fatto che gli Stati Uniti procedano, o meno, alla creazione di un dollaro. “Non vi è nessun nesso tra la decisione degli Stati Uniti di introdurre o meno il dollarosulla decisione che la all’interno dell’area dell’ci sarà sull’introduzione dell’: l’è fatto per glipei e non è fatto per gli statunitensi”, ha spiegato il governatore della Banca d’Italia, Fabio, rispondendo ad una domanda nella conferenza stampa della presidenza italiana al termine del G7 delle Finanze a Stresa. “E’ fatto per dare una monetain un mondo che sta diventando, da un lato i pagamenti che cittadinipei effettuano sono, per loro scelta, sempre più digitali, e sempre meno fatti con moneta cartacea.