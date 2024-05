Euro 2024 - Montella convoca tre italiani | i nomi

(Di sabato 25 maggio 2024) L'”aeroplanino”ha diramato la lista dei preti per l’peo di Germania della prossima estate Dopo le ultime esperienze tra Milan, Siviglia e il ritorno a Firenze, la carriera da allenatore di Vincenzosembrava destinata ad una inesorabile parabola discendente e la scelta di accettare la panchina del Demirspor sembrava andare proprio in quella direzione. In Turchia invece la carriera del tecnico napoletano ha ripreso slancio, guadagnandosi nel 2023 la chiamata della nazionale maggiore. Con la nazionale turca si guadagna il pass percon due giornate d’anticipo, mettendo in vetrina alcuni talenti di pregevole livello, primo tra tutti Arda Guler del Real Madrid. Nelle scorse oreha diramato la lista dei pre-ti e tra le file dei turchi sono presenti tre “” oltre a qualche nostra vecchia conoscenza., le chiavi della Turchia nelle mani di Calhanoglu Sono 35 idiramati da Vincenzocome pre-ti per la spedizione in Germania: tra questi, 9 dovranno essere tagliati, dovendo essere la lista composta di 26

Il tecnico italiano Vincenzo Montella, CT della Turchia, ha reso nota la lista dei convocati per gli Europei Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha diramato la lista dei convocati della Turchia per Euro 2024. calcionews24

Euro 2024, Montella dirama i convocati: novità per Yildiz - euro 2024, montella dirama i convocati: novità per Yildiz - Poi, focus europeo. Ai ragazzi di montella spetta il Girone F: Georgia, Portogallo e Repubblica Ceca. Tuttavia, quella diffusa pochi minuti fa, non è la lista ufficiale per euro 2024. Si tratta della ... spazioj

Yildiz convince Montella: è tra i convocati della Turchia per Euro 2024 - Yildiz convince montella: è tra i convocati della Turchia per euro 2024 - Yildiz convince montella: è tra i convocati della Turchia per euro 2024. Il traguardo del giovane talento della Juve Ci sarà anche la stella di Yildiz a brillare nel firmamento di euro 2024. Il giovan ... juventusnews24

Turchia, la lista dei pre-convocati: c’è anche Celik - Turchia, la lista dei pre-convocati: c’è anche Celik - Il terzino turco dei giallorossi risulta presente nella lista dei pre-convocati di Vincenzo montella in vista di euro 2024 ... siamolaroma