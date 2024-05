Euro 2024 - date raduno e ritiro dell' Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE A SQUADRE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 17.45 12.39: Ci sarà ancora da soffrire questo pomeriggio perchè nel gruppo B c’è la bulgara Nikolova, terza in qualificazione ma Sofia ha raggiunto un punteggio molto alto e non facile da raggiungere per le rivali 12. oasport

La Turchia di Vincenzo Montella ha diramato i pre-convocati per Euro2024: presente il nerazzurro Hakan Calhanoglu, punto fermo del centrocampo turco. LA SCELTA – La Turchia ha diramato i pre-convocati in vista della competizione Euro2024: presenti gli “italiani” Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz ed Están Celik. inter-news

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE A SQUADRE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 17.45 13.06: per il momento è tutto, a più tardi per la seconda parte di gara con un’altra azzurra, Milena Baldassarri e con Stliana Nikolova da tenere d’occhio 13. oasport

Ancora furti al duty free dell’Aeroporto di Fiumicino, recuperati profumi per 2500 euro - Ancora furti al duty free dell’Aeroporto di Fiumicino, recuperati profumi per 2500 euro - I militari hanno sorpreso otto clienti mentre tentavano di superare le casse del negozio senza pagare. Sono stati recuperati prodotti di profumeria e cosmesi per un valore complessivo di circa 2.500 ... fanpage

Orta di Atella, sequestrato autolavaggio per violazioni ambientali: sanzione da 4mila euro - Orta di Atella, sequestrato autolavaggio per violazioni ambientali: sanzione da 4mila euro - Militari del nucleo Carabinieri forestali di Marcianise, nel corso di un controllo sul rispetto della normativa ambientale presso un impianto di autolavaggio nel comune di Orta di Atella, ... ilmattino

Incentivi auto 2024, pubblicato il decreto: il nuovo piano - Incentivi auto 2024, pubblicato il decreto: il nuovo piano - (Adnkronos) - Via agli incentivi auto 2024. È stato pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale il DPCM riguardante la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni in ... msn