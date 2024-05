Euro 2024 - agente Bonaventura | Non mi spiego l’esclusion - Spalletti ha sempre parlato bene di Jack

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) La mancata convocazione di Giacomonon è andata giù al suo, Enzo Raiola. In un’intervista rilasciata a Tuttosport ha dichiarato: “Si tratta di un’esclusione inspiegabile. Ovviamente io tiferò Italia e spero che vinca, ma non riesco a spiegarmi la scelta di non chiamare un giocatore che ha segnato otto gol, che a giorni giocherà la finale di Conference League e che alle spalle una grande carriera“. Raiola non ha però incolpato solo il ct: “non è l’unico che sceglie. Lo ritengo una persona di livello e sono convinto che la decisione non sia stata interamente frutto della sua volontà. Magari sbaglio, ma la penso così – ha precisato – Non commento chi è stato convocato al suo posto, ma mi sembra una scelta davvero strana.avevadi, tanto che il ragazzo si aspettava di andare all’peo. E’ un professionista dentro e fuori dal campo e l’ha dimostrando giocando una grande gara contro il Cagliari, ripartendo immediatamente dopo la delusione subita“.