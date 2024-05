Esposito | il silenzio femminista sulle ebree

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Abbiamo aspettato un giorno e poi ancora un altro prima di scrivere quest'articolo perché ci eravamo ingenuamente illuse che dalla variegata galassiasarebbe arrivata una - almeno una- parola per le cinque soldatesse israeliane finite nelle mani di Hamas il 7 ottobre scorso. Ma ad oggi sono passati tre giorni dalla diffusione del video che riprende le donne circondate dai soldati di Hamas sanguinanti e terrorizzate, ed è giunta solo l'eco di uncolpevole, un mutismo selettivo, un'impermeabilità alle torture e al dolore delle israeliane. Il video che squaderna l'orrore rimbalza nei nostri pc e perfino nei nostri cellulari, ma la violenza di Hamas sintetizzata in tre minuti e dieci secondi non ha suscitato neanche una reazione di solidarietàper le vittime. Quelle immagini non dovrebbero lasciare indifferente chi ogni giorno - giustamente - è in prima linea per la difesa dei diritti delle donne.