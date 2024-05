Espargarò vince la sprint in Catalunya - caduta e rimpianti Bagnaia

Aleix Espargaró si impone nella Sprint Race di Barcellona nel gran premio della Catalunya di MotoGp davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Quarto posto per Jorge Martin e quinto per Enea Bastianini. Gara costellata dalle cadute con la più incredibile per Francesco Pecco Bagnaia, scivolato via alla curva 6 dell’ultimo giro mentre era in testa e lanciato verso la vittoria al Montmelò.

