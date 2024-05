Esordienti a 2011 Memorial Niccolò Galli - le gare di oggi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) E’ iniziata ieri l’edizione 2024 delriservato ahli. Questi i risultati della prima giornata. Girone A: Floria-Empoli 0-3, Empoli-Roma 2-2, Milan-Atalanta 1-0, Floria-Roma 1-4. Girone B: Bologna-Affrico 3-2, Bologna Juventus 1-2, Inter-Monza 2-1, Affrico-Juventus 0-2.sono in programma le seguenti. Al ’Grazzini’ di viale Malta per il girone A: Floria-Milan (ore 10), Atalanta-Roma (11,30), Milan-Empoli (15), Atalanta-Floria (19); girone B al campo dell’Affrico: Affrico-Monza (10), Inter-Juventus (11,30), Bologna-Monza (15), Inter-Affrico (19). Alle 17 si celebrerà al ’Grazzini’ la Santa Messa in ricordo di. Domani, invece, le ultime sfide dei due gironi sempre sugli stessi campi. Girone A: Roma-Milan (9,30), Atalanta-Empoli (11). Girone B: Juventus-Monza (9.30), Bologna-Inter (11). Le finali: alle 15 per il terzo posto e alle 16,30 per il primo, entrambe al ’Grazzini’, di vilae Malta.