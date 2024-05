Esclusione inspiegabile - duro attacco a Spalletti | c’entrano le convocazioni per Euro 2024

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 25 maggio 2024) Le scelte diin vista difanno parlare l’intero campionato, ilal ct azzurro in merito alleOramai siamo alle porte del Campionatopeoche avrà sede in Germania a partire dal 14 giugno fino al prossimo 14 luglio. La nazionale italiana è chiamata a compiere un grande percorso per provare a difendere il torneo vinto nel 2021 contro l’Inghilterra. Tante sono le nazionali favorite per la vincita del Campionatopeo, con la Francia in primis che vanta di numerosi talenti del calcio moderno pronti a scendere in campo per riscattare la finale della Coppa del Mondo persa nel dicembre 2022 contro l’Argentina di Lionel Messi. All’appello delletra le big mancava l’Italia. Le scelte di Lucianoperò, hanno scosso l’intero campionato italiano e calciatori sparsi nelle varie leghepee: tante esclusioni di livello e nomi importanti lasciati a casa dal tecnico ex Napoli, ma anche nuovi giovani calciatori pronti a difendere i colori azzurri, Tante novità all’interno della lista dei 30 preconvocati: partendo da questi nomi, il Ct azzurro stilerà la lista definitiva dei 26 convocati che affronteranno il torneo, che verrà comunicata il 6 giugno.