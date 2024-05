Esce in digitale e in cd la colonna sonora del documentario su Celine Dion

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 25 maggio 2024) LAS VEGAS – Il 21 giugno uscirà ine in cd ladi “I AM:” (Sony Music Entertainment Canada, Legacy Recordings, Feeling Productions Inc.), ildi Amazon MGM Studios, diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor e che debutterà in streaming globale su Prime Video, sabato 25 giugno. Il pre-order dell’album è disponibile al seguente link: http://bio.to/Iam. Dal 9 agosto sarà disponibile anche la versione in vinile. Lacomprende 20 canzoni tra i più grandi successi diche attraversano decenni, come “The Power of Love”, “My Heart Will Go On” e la più recente “Love Again”, più sette tracce contenute nelcomposte dal celebre violoncellista Redi Hasa e prodotte da Alberto Fabris. Questo viaggio musicale rappresenta la celebrazione di una star, onorando l’eredità die descrivendo vividamente la sua straordinaria storia.