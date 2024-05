Esami e liste di attesa Ecco lo sportello d’aiuto

(Di sabato 25 maggio 2024) Presentato a Tradate il nuovo"Sosd’", promosso da Spi Cgil, che sarà attivato a partire dal mese di giugno, la sede in via Carducci dove si alterneranno a disposizione dei cittadini 6 volontari. Come in altri comuni del varesotto, dove la rete di associazioni, da Spi Cgil alle Acli, ha già proposto il servizio, anche a Tradate ci sarà loin aiuto delle persone in difficoltà quando sono alle prese con le prenotazioni di visite edin tempi certi. Un punto di riferimento importante per districarsi nel labirinto della sanità e avere prestazioni sanitarie nei tempi stabiliti. I risultati degli sportelli, fanno sapere i promotori, sono positivi. Entro il mese di giugno il servizio sarà avviato anche a Tradate. R.F. .

