Esame per diventare direttori di gara La sezione maceratese ha 21 nuovi arbitri

(Di sabato 25 maggio 2024) Con i ventuno candidati che hanno superato gli esami per la qualificazione ad arbitro effettivo di calcio, ladell’Aia di Macerata ha un organico di 290 unità (tra cui 38 con doppio tesseramento: giocatore se non designato per la direzione di, e 22 donne) numero finora mai registrato che costituisce l’ulteriormente consolidato primato tra le sette sezioni marchigiane. Il corso, appena terminato, ha avuto inizio il 4 marzo: ma sono comunque previste altre lezioni periodiche durante il periodo estivo che permetteranno a questi giovani di avere ulteriori elementi per essere pronti del compito quando inizierà l’attività agonistica. La commissione diè stata composta dalla segretaria Laura Gasparini, da Gilberto Sacchi presidente delladell’Associazione, da Nicola Nicoletti vice presidente del Cra Marche, Andrea Eletto, Giovanni Luchetti, Guianluca Persichini e Francesco Tasso.

