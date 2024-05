Eroi dimenticati - i calciatori della prima guerra mondiale

Roma, 23 mag. (askanews) – Il mondo è sull’orlo della terza guerra mondiale e il voto alle elezioni europee è “l’ultimo bivio”: lo ha scritto su X il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rilanciando un titolo dal sito del Fatto quotidiano con le ultime notizie sul conflitto in Europa: “Ucraina, New York Times: Casa bianca apre a Kiev sull’utilizzo di armi Usa in Russia.

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “C?è chi propone di mettere l?elmetto in testa ai nostri ragazzi. Noi dobbiamo alzare la voce e usare la matita a giugno per evitare la Terza Guerra Mondiale, per dar loro un futuro. Si avanza verso un conflitto dalle conseguenze incontrollabili, abbiamo di fronte una potenza nucleare.

