Erdogan continua a islamizzare la Germania

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 25 maggio 2024) L'Unione Turco-Islamica per gli Affari Religiosi (Diyanet ??leri Türk ?slam Birli?i, o D?T?B), il ramo tedesco della controversa direzione turca per gli affari religiosi nota come Diyanet, lancerà una nuova iniziativa il prossimo anno. D?T?B, operante come braccio religioso del regime islamista di Recep Tayyipe finanziata dal Governo turco, farà arrivare in75 laureati delle facoltà turche di teologia o studi islamici ogni anno a partire da gennaio 2025 per una formazione. Questi laureati seguiranno un programma di formazione di due anni presso l'Accademia D?T?B a Dahlem, nel Nord Reno-Westfalia, prima di essere nominati imam nelle moschee D?T?B in. Come parte di questa iniziativa, gli imam di nuova nomina devono servire presso D?T?B per almeno dieci anni. Chi non completerà questo decennio di servizio dovrà rimborsare le spese al D?T?B. Il Diyanet ha visto il suo bilancio approvato in parlamento nel settembre 2023 aumentare notevolmente, passando da 1,2 miliardi di dollari nel 2023 a un sorprendente 3,18 miliardi di dollari.