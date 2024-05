Era conosciuto da tutti Città in lutto per Nicolò - la sua vita è finita a 26 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Terribile incidente stradale in viale Bologna, a Forlì, in Emilia Romagna, dove un ragazzo di 26di Forlì,Ulivi, conosciutissimo ine nell’ambiente della pallacanestro, è morto dopo essersi schiantato contro un palo mentre era in sella alla sua moto, una Ducati Monster. Come riporta Folrì Today, intorno alle 17 il ragazzo si trovava all’altezza di Villanova, in viale Bologna e distanza di qualche decina di metri si trovava un amico. I due , finito il lavoro, avevano preso ognuno la propria moto per andare a fare un giro. Poco dopo è accaduto il drammatico incidente in cui è rimasto vittimaUlivi. La moto su cui viaggiava il giovane è uscita di strada finendo contro un palo della luce e spezzandosi in tre pezzi, uno dei quali è finito contro la cancellata di una casa. Attirata dal frastuono dello schianto, una donna, ex vigile del fuoco, ha prestato le prime cure mediche al ragazzo, che però non presentava battito cardiaco.