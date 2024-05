Era all’opera in un cortile Cade da un trabattello Un imbianchino è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilsul quale si trovava è rimasto nelmentre l’che ci stava lavorando è stato portato in codice rosso al San Matteo. Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato ieri in provincia. È accaduto intorno alle 14 in via Oreste Colombi al civico 17 dove un uomo di 48 anni, è precipitato. Nella caduta da un’altezza di circa 3 metri il lavoratore ha riportato un trauma al volto e una profonda ferita alla testa battendo la testa sul cemento. Sul posto sono immediatamente arrivati, oltre agli operatori del 118 con un’ambulanza e un’automedica, anche i carabinieri di Bressana Bottarone insieme agli operatori di Ats. Spetterà a loro adesso verificare se il lavoratore che stava tinteggiando un’abitazione privata alla periferia del piccolo centro, stesse operando in condizioni di sicurezza e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Intubato sul posto, l’è stato trasportato in ambulanza al policlinico San Matteo dove è arrivato in condizioni molto gravi.