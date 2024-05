Equitazione - Emanuele Gaudiano si aggiudica il tradizionale Sei Barriere di Piazza di Siena 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Penultima giornata di gare a Roma per l’edizionedel concorso equestre di salto ostacoli didi: altri tre concorsi dello CSIO5* sono andati in scena e si è registrata una vittoria italiana, alla quale vanno aggiunti altri due podi per i binomi padroni di casa.su Jaja si èto l’iconico SeiLoro Piana, grazie a quattro netti consecutivi. Nel quarto round, dopo tre netti, incappa in 4 penalità, invece, l’irlandese Daniel Coyle su Lena VDL, che deve concedere la vittoria all’azzurro. Nella stessa gara terzo gradino del podio per Nico Lupino su Next Twist Van ‘T Ruytershof, con due netti ed un terzo percorso con 4 penalità, così come accaduto agli austriaci Katharina Rhomberg su Zarzuela Old e Max Kühner su Count On Me 19. Prestigioso podio in casa azzurra per Giacomo Bassi su Cape Cod nel Trofeo Loro Piana con un doppio netto nel tempo ed un crono di 36.