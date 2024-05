Epatite C - test gratuiti

(Di sabato 25 maggio 2024) Pisa - Tutti in piazza domenica 26 maggio, per uno screening gratuito sull’C: un semplice pungidito, rapido, su sangue capillare con cui scoprire in pochi minuti se si è positivi, spesso senza saperlo visto che l’infezione può decorrere senza sintomi per anni o decenni, e quindi accedere alle cure prima che il virus causi danni al fegato con il rischio di cirrosi o carcinoma epatico ma anche sviluppare malattie reumatologiche, ematologiche, cardiovascolari o diabete mellito.L’evento – promosso dalla Regione Toscana e organizzato con la collaborazione delle associazioni di volontariato toscane e che coinvolgerà tutto il territorio regionale - è parte della campagna regionale di screening gratuito ripresa nelle scorse settimane, dopo i 41 mila esami effettuati nel 2023.L'elenco delle postazioni dove sarà possibile sottoporsi alè disponibile on line al seguente link: Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "www.

