Entra in un salone da parrucchiere e palpeggia una ragazza | arrestato in flagranza di reato

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn 34enne Bengalese, senza fissa dimora, già colpito da provvedimento di espulsione dal territorio italiano, è stato tratto in arresto il pomeriggio scorso dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento. L’uomo, nella tarda mattinata del 21.05.2024, si aggirava a piedi per le vie del centro cittadino beneventano, quando all’improvviso èto all’interno di undae, dopo aver salutato le persone presenti, si è avvicinato ad una giovane donna che stava lavorando all’interno del negozio e, dopo averla afferrata per un braccio, allungava una mano sul seno della giovane,ndola e continuando a trattenerla con la forza. La donna tentava ripetutamente di divincolarsi, gridando e chiedendo aiuto ai presenti che erano all’interno del negozio e intervenivano in suo soccorso, riuscendo così ad allontanare l’aggressore dal negozio che scappava a piedi.

Un altro episodio estremamente grave, che si è verificato in pieno giorno, che evidenzia ancora una volta lo stato di pericolo e in alcuni casi di abbandono in cui versano molte delle città italiane. Teatro di quest’ennesimo scioccante episodio è Benevento, tranquilla cittadina campana, dove martedì 21 maggio un uomo di 34 anni originario del Bangladesh è entrato in un salone da parrucchiere molestando e palpeggiando insistentemente il seno di una ragazza. dayitalianews

