Entra in casa di un’anziana e la uccide | fermato per strada nudo e insanguinato

(Di sabato 25 maggio 2024) I carabinieri sono intervenuti per placcarlo mentre girava per le vie del paese in festa. Completamente nudo e cosparso di sangue per le vie del paese, mentre nelle case si omaggia padre Pio. È stato avvistato in queste condizioni, per le vie di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, l'uomo che poche ore fa avrebbe strangolato un'anziana dentro casa sua. Non sono ancora chiare le motivazioni che avrebbero spinto il soggetto ad agire con tale furia nei confronti della signora Rachele, questo il nome dell'80enne trovata morta in casa, su cui ora stanno concentrando le indagini le autorità. Anziana trovata morta in casa: presunto assassino girava nudo per le vie del paese Era conosciuto dalla comunità per problematiche psichiatriche, ma le motivazioni per cui avrebbe ucciso la signora Rachele, anziana residente a San Giovanni Rotondo, sono ancora ignote.

