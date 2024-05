Entra in casa di una donna a San Giovanni Rotondo e la uccide | fermato giovane - era nudo e sporco di sangue

(Adnkronos) – Un ordigno è scoppiato davanti a una gioielleria a San Giovanni Rotondo, Foggia, poco prima della chiusura del negozio. Fortunatamente, nessuna conseguenza per il titolare, che si trovava all’interno del negozio, né per i passanti. ildenaro

Omicidio a San Giovanni Rotondo: irrompe in casa e uccide anziana, fermato - Omicidio a San giovanni rotondo: irrompe in casa e uccide anziana, fermato - Omicidio a San giovanni rotondo, dove una donna è stata uccisa nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 maggio. Il fatto è successo in una abitazione situata in via Matteotti, alle spalle del Comune. foggiatoday

Omicidio a San Giovanni Rotondo. Una donna muore accoltelllata - Omicidio a San giovanni rotondo. Una donna muore accoltelllata - La vittima sarebbe una donna di 80 anni, aggredita e uccisa a coltellate, nella sua abitazione in via Matteotti. Secondo le primissime notizie i carabinieri avrebbero fermato un uomo, forse un disagia ... rainews

PUBBLICO “Finalmente a San Giovanni Rotondo si accendono i motori di una campagna elettorale finora senza troppa benzina” - PUBBLICO “Finalmente a San giovanni rotondo si accendono i motori di una campagna elettorale finora senza troppa benzina” - "Finalmente a San giovanni rotondo si accendono i motori di una campagna elettorale finora senza troppa benzina" ... statoquotidiano