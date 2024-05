“Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente di Ama, Bruno Manzi, che lavorerà per un’azienda che sicuramente è in crescita e per una città che si sta rilanciando sotto tanti punti di vista ma anche e soprattutto sotto quello dei rifiuti. italiasera

Enti locali: Meloni (Pd), 'buon lavoro a Falconi nuova presidente Anci Sardegna' - Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Buon lavoro alla nuova presidente di Anci Sardegna Daniela Falconi, eletta a Cagliari a rappresentare i sindaci della Sardegna, e a Francesco Spiga eletto presidente del ... affaritaliani

Siracusa, un confronto sul lavoro per il primo appuntamento della Settimana nazionale della Sclerosi Multipla - Prende il via oggi la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla (25 maggio -2 giugno). Per le oltre 140mila persone con sclerosi multipla in Italia sarà una settimana densa di appuntamenti, che si s ... siracusanews

Meloni e l'ironia sul monopolio Rai: "L'unica Telemeloni che esiste è questa" - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ... per aiutare le donne a non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e avere un posto di lavoro libertà di scelta e la sinistra non ci dà una mano ... adnkronos