Enigma Soldi Che cosa vuole fare la presidente Rai - dopo il testa-coda sul caso Scurati?

Si intitola Non c’è più tempo il primo album di inediti di Michelangelo Vood (Carosello Records). Anticipato dai brani Scemo, Due morsi e 2000 anni, l’intero progetto appare come un diario in cui il cantautore analizza e dà voce a un malessere generazionale dagli ingredienti disparati: amore, solitudine e soprattutto l’incertezza della rincorsa al tempo, come esplicitato dal titolo e dalla title track.

funweek