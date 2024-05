Empoli-Roma - Nicola prepara le mosse E riparte da quattro pilastri

(Di sabato 25 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Ci siamo. La resa dei conti si sta avvicinando. Domani sera alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena contro lal’avrà l’ultima opportunità di centrare la salvezza. Una impresa dal sapore storico visto che mai finora la società azzurra è riuscita a partecipare acampionati consecutivi nella massima serie. Il palcoscenico sarà di quelli importanti con oltre 15mila tifosi azzurri a spingere i ragazzi diverso il traguardo. Servirà prima di tutto una grande capacità, da parte degli azzurri, di controllare l’emotività sia riguardo il peso della posta in palio sia in riferimento agli strascichi di delusione e amarezza per l’ultimo incontro di Udine, in modo da esprimersi in campo secondo la propria identità con determinazione e lucidità. Bisognerà saper andare oltre i propri limiti, come ha sottolineato il presidente Fabrizio Corsi a inizio settimana, spinti da quella consapevolezza di aver le carte in regola per vincere e soprattutto dalla voglia di scrivere tutti insieme una pagina indelebile della storia del club.

