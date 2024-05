Empoli-Roma - in palio la salvezza Nicola | Noi ambasciatori di un sogno collettivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024)(Firenze), 25 maggio 2024 – Una vittoria. All’di Davideserve solo questo. Tre punti per conquistare la certezza della permanenza in Serie A per il terzo anno consecutivo, tre punti per centrare impresa mai riuscita nella storia del club. Per farlo è necessario battere la, che non ha più nulla da chiedere al campionato e che per questo potrebbe presentarsi in deficit di motivazioni. In caso di successo, gli azzurri approfitterebbero dello scontro diretto tra Udinese e Frosinone per abbandonare il terz’ultimo posto e rimanere nella massima categoria. "Sarà una sfida durissima, è inutile girarci intorno. Lo sappiamo, come sappiamo per ottenere il risultato serve enorme sacrificio e nulla viene ottenuto facilmente. Ma noi siamo pronti – dice il tecnico azzurro Davide–, siamo pronti a dare tutto per provare a fare un'impresa che sarebbe davvero storica. Chiedo quindi a tutto l'ambiente di accompagnarci.