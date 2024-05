Elodie si esibirà negli stadi nel 2025? Gli indizi scatenano i fan

C’è uno speciale spettatore sugli spalti dell’U-Power Stadium ad assistere al match Monza-Napoli. Indizio sul prossimo allenatore azzurro? Dopo una stagione decisamente sottotono, tutt’altro che in linea con le iniziali aspettative, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a dare vita ad una vera e propria rivoluzione in vista di quello che sarà il prossimo futuro. spazionapoli

Gaetano Manfredi torna a parlare di Aurelio De Laurentiis e della possibilità del nuovo stadio del Napoli: poi svela un indizio sugli europei. In casa Napoli tiene banco la questione stadio. Aurelio De Laurentiis ha manifestato in più occasioni come abbia intenzione di costruire un nuovo impianto e abbandonare definitivamente lo Stadio Maradona.

spazionapoli