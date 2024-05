Elite - due storici protagonisti maschili della serie si sarebbero fidanzati Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 25 maggio 2024) Omar Ayuso e Itzan Escamilla Guerrero,fortunatatv, si starebbero frequentando. Recentemente, i due attori sono statigrafati mentre passeggiavano mano nella mano, avvalorando le ipotesi sulla loro storia d’amore. Omar Ayuso e Itzan Escamilla () de mãos dadas por Madri ???? pic.twitter.com/Wv0KYL28IM — POPTime (@siteptbr) May 25, 2024 I rumor sulla presunta relazione tra Omar e Itzan, che hanno interpretato rispettivamente Omar e Samuel (uscito di scena nella quinta stagione), sono iniziati a circolare qualche mese fa, quando il secondo ha pubblicato unain cui è stretto in un abbraccio dal collega. “Brilla rojo el atardecer” (in italiano, “Brilla rosso il tramonto“), aveva scritto Itzan nella didascalia del post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lil ? (@itzan.escamilla) La vicinanza tra i due ha stupito non poco i fantv, considerando che i due attori non avevamo mai parlato apertamente del loro orientamento sessuale.