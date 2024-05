Elezioni - Carinaro Futura si presenta agli elettori

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 25 maggio 2024). Apertura di campagna elettorale domani, domenica 26 maggio, in via Trieste, per la lista n.2. La candidata sindaco Marianna Dell’Aprovitola, da tutti conosciuta come Annamaria, ed i candidati al Consiglio comunale della lista n.2 si presenteranno alle elettrici ecarinaresi in vista delledel Sindaco ed il rinnovo del civico consesso indette per sabato 8 e domenica 9 giugno. I componenti dispiegheranno i motivi della loro candidatura ed illustreranno il programma elettorale della lista, pronti a realizzarlo nei prossimi 5 anni di amministrazione, indicando i principali obiettivi e progetti da attuare per il rilancio socio-economico e culturale della comunità locale e dell’intero territorio carinarese. “La nostra lista, che abbiamo denominatoperchè crediamo nel nostro domani, nasce dalla volontà comune di un gruppo di donne e uomini, di giovani e adulti, di imprenditori, professionisti, lavoratori, pensionati e rapnti della società civile carinarese, di lanciare un messaggio di speranza e di fiducia alle giovani generazioni che, insieme a noi, sono proiettati verso il tempo che verrà.