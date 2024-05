Elezioni Aversa - Eugenia D’Angelo il Basilisco | Il degrado trasforma il cimitero in una fabbrica della morte

(Di sabato 25 maggio 2024). Non ci sono parole per descrivere le condizioni deldidove l’odoreresta permeante laddove, a poca distanza da ingresso e servizi igienici, è pieno il cassone installato dalla Tekra e dove sono stati accumulate bare di legno, cassette di metallo che contenevano i resti mortali oltre a lapidi, lumini e vetri distrutti. Sulle bare aperte i resti di panni e stracci ancora umidi e da cui arriva un acre odore che contribuisce a generare l’impressione di uno squallore unico per un luogo che dovrebbe essere sacro. La situazione non migliora addentrandosi nell’area cimiteriale: tra le cappelle e sui muri perimetrali sono accumulati depositi di terra e di macerie mentre risulta ancora provvisoria e precaria l’illuminazione interna con cavi sospesi e pali di legno pericolanti per reggerli. Le manutenzioni restano una chimera, rimessa alla buona volontà dei dirigenti (quando non sono impegnati a ricevere gli imprenditori con le bustarelle) o del commissario prefettizio.

