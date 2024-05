Elettra Lamborghini sulla sorella segreta | Flavia ha ottenuto il mio DNA illegalmente da una cannuccia

(Di sabato 25 maggio 2024)Borzone fa l’estetista e vive a Napoli, ha 31 anni e già qualche tempo fa aveva rivolto un appello alla presuntaper incontrare Tonino. “, mettiti nei miei panni e aiutami a sensibilizzare tuo padre – aveva scritto in una lettera pubblicata su Nuovo -. Vorrei parlare con lui e scoprire la verità. Credo sia l’unica via possibile. Ho provato tante volte a contattare Toninoprivatamente – aveva spiegato -, senza coinvolgere né avvocati né giornali, ma da lui non ho avuto risposta. Ho pure contattato sua moglie, ma mi ha risposto che lui non voleva avere alcun colloquio con me”. In tv e su una rivista di gossipBorzone aveva dichiarato di essere lastra dalla cantante: sua madre avrebbe avuto una liason con Toninoda cui sarebbe nata lei. L’imprenditore bolognese, figlio dell’imprenditore Ferruccio(fondatore dell’omonima azienda automobilistica) aveva negato il tutto, vincendo una causa civile contro le due per diffamazione.

Come si festeggiano i trent’anni? In grande stile. Per celebrare l’importante ricorrenza Elettra Lamborghini ha organizzato un party da favola. Il tema? L’animalier, mood a lei tanto caro. Dress code graffiante per gli ospiti e, ovviamente, per Elettra: la regina della festa era più sexy che mai. lookdavip.tgcom24

