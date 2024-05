Elena Bassani | ‘Flor’ e la radiografia psicologica di Rio de Janeiro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) “Una volta calato il buio, la montagna si sarebbe accesa come un presepe. Tante luci a indicare che quel versante era abitato. La favela di Vidigal reclamava così il suo posto nel panorama. Durante il giorno la sua presenza non si notava, finita nel dimenticatoio la sua esistenza. Scomparso il sole, veniva allo scoperto, instillando domande e angosce. Che differenza essere seduta da questo lato, pensò Flor. Quella città aveva il potere di nascondere e allo stesso tempo svelare ingiustizie disumane e contraddizioni atroci.” Flor, di(Dialoghi), è un ottimo, originale esordio letterario che immerge il lettore nelle maglie tentacolari di Rio dee dipana le sfaccettature psicologiche di una protagonista riuscita e credibile. Flor si trasferisce nella residenza artistica Casa Azul per dedicarsi all’autoritratto. È arrivata a Rio da sei mesi, dipendente di un’agenzia viaggi a Copacabana, e ha deciso, suggestionata dagli stimoli che la metropoli le dà, di riprendere in mano colori e pennelli per ritrarre situazioni e sconosciuti.