Ecobonus 2024 - al via dal 3 giugno i nuovi incentivi sulle auto elettriche Gli sconti fino a 13 750 euro | come funziona

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo mesi di annunci e rimodulazioni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm sui, gliper l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. La nuova piattaforma del Mimit, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, sarà attiva dalle ore 10 di lunedì 3. A partire da quel giorno, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus, cosìle tabelle che riportano i criteri di attribuzione dei contributi. Complessivamente, ammontano a un miliardo dile risorse stanziate dal governo per i. Una rimodulazione annunciata da tempo e resa necessaria non solo dalla necessità di ridare slancio al settore dell’motive, ma anche di colmare il gap nella transizione verso l’elettrico che al momento separa l’Italia dalle altre grandi economiepee. Le principali novità Una delle principali novità deiriguarda la proporzionalità dei contributi in base alla classe ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe5.

I tanto attesi incentivi auto arriveranno entro fine maggio. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso parlando al convegno inaugurale del Motor Valley Fest di Modena in risposta alle richieste di chiarimenti richiesti sui contributi per l’acquisto di auto a basse emissioni di CO2. quifinanza

Atteso il 25 maggio in Gazzetta il decreto sugli aiuti. Con Isee sotto 30mila euro contributo di 13.500 euro per le elettriche. ilsole24ore

Atteso il 25 maggio in Gazzetta il decreto sugli aiuti. Con Isee sotto 30mila euro contributo di 13.500 euro per le elettriche. ilsole24ore

Bonus auto 2024: ecco come funzionano i nuovi incentivi - Bonus auto 2024: ecco come funzionano i nuovi incentivi - La nuova piattaforma ecobonus per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dal 3 giugno ... dire

Automobili: in arrivo nuovi incentivi - Automobili: in arrivo nuovi incentivi - A partire dal 3 giugno si potrà accedere ai nuovi incentivi previsti per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti ... interris

Ecobonus auto 2024 in Gazzetta Ufficiale, il testo in Pdf. Quando parte Guida agli incentivi con tabella - ecobonus auto 2024 in Gazzetta Ufficiale, il testo in Pdf. Quando parte Guida agli incentivi con tabella - Per chi ha Isee sotto i 30mila euro il contributo per l’acquisto di un’auto elettrica (con rottamazione) sale da 5mila a 13.750 euro. Sulla piattaforma ecobonus saranno resi disponibili i moduli per c ... quotidiano