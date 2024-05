Eccomi qui - con TeleMeloni | Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra

"Eccomi qui in una nuova puntata degli 'Appunti di Giorgia' che però ho deciso di ribattezzare 'Telemeloni' perché l'unica Telemeloni che esiste è questa, tutto il resto sono fake news di una sinistra". Giorgia Meloni torna con i suoi video social e usa l'etichetta usata dall'opposizione per criticare il nuovo corso Rai contro quella sinistra che "essendo abituata a occupare la televisione pensa che gli altri siano come lei ma poiché noi siamo molto e orgogliosamente diversi dalla sinistra, abbiamo già smontato questa bufala dati alla mano". iltempo

