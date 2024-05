Ecco quanto costa a noi clienti una stella Michelin conquistata dal ristorante in cui sediamo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 25 maggio 2024) Non è il bilancio aziendale a determinare il peso dei conti nei ristoranti d’alta quota. Non è il rapporto tra domanda e offerta. Non è l’ascensione perenne dei costi. L’indice Mib delle cucine d’autore sono le stelle. E allora? Bella scoperta. Io per primo mi sono abituato a considerare questa dinamica commerciale come un sereno dato di fatto, senza pormi alcuna domanda sulla sua relazione con la realtà. Finché, una mattina, sfoglio gli appunti di qualche mese prima. E sobbalzo, accorgendomi che ilmilanese Verso, condotto dai fratelli Capitaneo, avendo conseguito due stelle in un sol botto nello scorso novembre, ha improvvisamente aumentato i prezzi del 46%, portando il menu degustazione da 130 a 190 euro. Un rincaro fuori da ogni logica contabile. Come lo si giustifica? Risponde candidamente il maître Marco Matta: «Ci siamo allineati in base al premio checi ha assegnato a novembre.