Ecco le terne selezionate dalla giuria

(Di sabato 25 maggio 2024) Decise ledei finalisti di narrativa, poesia e saggistica della 95esima edizione del premio letterario Viareggio-Repaci. Per la narrativa sono in finale Silvia Avallone con Cuore nero (Rizzoli), Federica De Paolis, con Da parte di madre (Feltrinelli) e Marco Lodoli, con Tanto poco, (Einaudi). Per la poesia Stefano Dal Bianco con Paradiso (Garzanti), Mariangela Gualtieri con Bello Mondo (Einaudi) e Laura Pugno con I nomi (La nave di Teseo). Per la saggistica Pierluigi Battista con I miei eroi (La nave di Teseo), Francesco Gambino con In sala con il diritto (La nave di Teseo) e Vincenzo Trione con Prologo celeste (Einaudi). Nelle prossime settimane saranno annunciati i premi speciali. Venerdì 26 luglio in piazza Mazzinigli autori presenteranno al pubblico le opere, mentre il 27 luglio alle 21 si terrà la serata finale.