Ecco come funziona il corridoio marittimo per Gaza

Una nave della US Navy e diverse altre dell’esercito sono coinvolte in uno sforzo a guida americana per portare più aiuti nella Striscia di Gaza — assediata da Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. La situazione umanitaria è critica, e per questo si rende necessario un lavoro straordinario per permettere di collegare l’enclave palestinese attraverso una piattaforma galleggiante, che — stando al briefing del Pentagono fatto lunedì (nella nottata italiana) — costerà almeno 320 milioni di dollari, ma permetterà un arrivo moltiplicato di diversi fattori a vari tipi di generi di prima necessità nella Striscia. formiche

Washington, 12 mar. (Adnkronos) – Il coordinatore umanitario e per la ricostruzione delle Nazioni Unite per Gaza Sigrid Kaag e il direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi progettuali Jorge Moreira da Silva hanno elogiato in una dichiarazione congiunta il piano recentemente annunciato dagli Stati Uniti per istituire un corridoio di aiuti marittimi per portare l’assistenza umanitaria a Gaza.

calcioweb.eu