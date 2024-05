Ecco come è andata tra Meloni - Giorgetti e Leo sul redditometro

Assisi è in festa. Il “suo” piccolo, grande beato Carlo diventerà santo. Per venire a salutare e pregare proprio lui, che ha tanto amato questo luogo e che qui è stato sepolto, al termine della sua brevissima vita terrena, ogni anno arrivano nella città che porta impresso in ogni angolo, in ogni strada, in ogni pietra, potremmo dire, il “sigillo” di San Francesco, pellegrini da tutta Italia e dal mondo intero, in un numero che cresce sempre di più.

liberoquotidiano

Undici ville e castelli in giro per il mondo da prenotare su Airbnb per sentirsi per qualche notte i protagonisti di un pettegolezzo di Lady Whistledown.

vanityfair