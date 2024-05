E-Prix Shanghai 1 - Formula E | Evans è perfetto e vince

(Di sabato 25 maggio 2024) Un ottimo impatto per Mitchsulla Cina con il neozelandese che, di forza e perfezione, l’E-1 diE. La Jaguar dell’oceanico è stata davvero perfetta: dopo essere partito dalla terza posizione conquistata nelle Qualifiche, la vettura del felino si è imposta sulla dirette concorrenti ghermendo tra gli artigli un primo posto meritato e quasi mai in discussione. Complimenti, quindi, al pilota elettrico del marchio britannico che ha messo a referto il secondo successo in questa Stagione 10. Secondo posto, invece, per Pascal Wehrlein, su Porsche, che ha avuto il merito d’inserirsi tra le due vetture che stanno dominando questo appuntamento asiatico. Terzo posto, infatti, per Nick Cassidy che ha certificato quanto la Jaguar si trovi a proprio agio su questa pista. Buon quarto posto per la Nissan di Oliver Rowland, mentre al quinto posto si è piazzato Antonio Felix Da Costa.

Prima la buona notizia per i ferraristi: Lewis Hamilton non ha disimparato a guidare! Nelle qualifiche per la Sprint Race che si corre oggi, disputate in circostanze estreme sotto la pioggia su un asfalto viscido, beh, il sette volte campione del mondo ha ottenuto il secondo miglior tempo. sport.quotidiano

La categoria elettrificata delle quattro ruote ha alzato, finalmente, il sipario in Cina mandando in scena il primissimo appuntamento di questo lungo weekend che manderà in pista due gare in terra asiatica. Un antipasto iniziale che ha eletto, già, un primo vincitore di questa manche all’ombra della Grande Muraglia. metropolitanmagazine

FE, la "prima volta" a Shanghai. Cassidy (Jaguar), Wehrlein (Porsche) e Rowland (Nissan) corrono per il titolo - FE, la "prima volta" a shanghai. Cassidy (Jaguar), Wehrlein (Porsche) e Rowland (Nissan) corrono per il titolo - SHNAGHAI – La “prima volta” di shanghai è anche la quarta in Cina (la sesta se si includono le gare di Hong Kong), dove la formula E aveva esordito con l'ePrix di ... motori.ilmessaggero

FE | Vergne si prende la prima pole a Shanghai, segue Rowland - FE | Vergne si prende la prima pole a shanghai, segue Rowland - Nonostante abbia perso un po' di tempo rispetto a Rowland della Nissan negli ultimi due settori, l'1:13.322s di Vergne, il tempo più veloce di tutte le qualifiche, è stato sufficiente per la ... it.motorsport

Formula E | Shanghai ePrix #1 2024: Jean-Éric Vergne fa sua la pole position in una qualifica tiratissima - formula E | shanghai ePrix #1 2024: Jean-Éric Vergne fa sua la pole position in una qualifica tiratissima - Seconda pole position stagionale in formula E per il francese che regola Rowland. Evans e Wehrlein seguono in seconda fila, Cassidy 10°. p300