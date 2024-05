È morto Paolo Spada - il chirurgo dietro la pagina Pillole di ottimismo durante il Covid | il messaggio di speranza prima di morire – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 25 maggio 2024) Aveva 56 annivascolare dell’ospedale Humanitas di Rozzano, nel Milanese, chela pandemiaaveva animato laFacebook «di». Con i suoi post ricchi di informazioni e dati puntuali,aveva provato a infondereil complicato periodo pandemico tenendosi lontano dallo slogan «andrà tutto bene», ma come lui stesso diceva «ponendo fiducia nelle armi della scienza». Solo quattro giorni fa era stata pubblicata la puntata del podcast «Nel senso della cura», promosso da Humanitas, in cui raccontava la sua malattia e come ha dovuto affrontare il passaggio da medico a paziente.nella notte tra venerdì e sabato. La malattia Nel podcastspiegava che «l’idea di svegliarsi con una diagnosi terribile è l’incubo di ogni medico, un brutto sogno che ti cambia l’esistenza». E quindi aveva rivelato che «da anni convivo con una patologia seria, ma ne ho tratto un ulteriore insegnamento: in un percorso di vita che per tutti quanti è a termine, lungo o corto che sia, l’importante è dargli un significato e vivere appieno la propria esistenza».