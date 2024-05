Dumfries - Verona-Inter segna la fine? L’ombra di un sostituto minaccia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Il futuro di Denzelè fra più incerti nella rosa nerazzurra.potrebbe rivelarsi l’ultima apparizione, soprattutto dopo le recenti voci di mercato. LUCI E OMBRE –è destinata ad essere la partita della(ma anche di un nuovo inizio) per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Ladi una stagione meravigliosa, ricca di soddisfazioni come la seconda stella conquistata, per tutti i protagonisti per lo scudetto. Ma potrebbe rivelarsi anche la conclusione di una carriera in nerazzurri per alcuni singoli, come per esempio Denzel. Fra tutti gli uomini di Inzaghi, quello del centrocampista olandese, autore di una stagione caratterizzata da luci ed ombre, è il futuro che desta maggiore incertezza. ULTIMA APPARIZIONE? – Non è escluso chepotrebbe essere l’ultima sfida in cui vedremo Denzelin campo con la maglia nerazzurra. Anche se c’è la possibilità che Inzaghi scelga di non schierarlo in campo dal primo minuto domani sera al ‘Bentegodi’.