Duello Meloni-Schlein - la meteo democrazia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilvero non c'è stato. Siamo in un Paese di rosiconi, dovenon possono scontrarsi davanti agli italiani perché i partiti più piccoli non vogliono. Allora, visto che la realtà è censurata dalle norme, i cavilli, i tristi rifi verberi della par condicio, una norma demenziale, lo scontro avviene nell'Aldilà. Il luogo dove tutto è possibile. Il mondo effimero dei sondaggi elettorali. Solo ieri ne abbiamo letti almeno sei. Tutti diversi. Tutti logici. Tutti spiegabili. Tutti irrealistici. Per due motivi semplici che a noi, gente che cerca di tenere i piedi per terra, sembrano perfino scontati. Uno: la gente normale, quella che lavora, che paga il mutuo, che ha i figli a scuola, non ha ancora deciso se andare a votare oppure no. Sta pensando ad altro. Perché mancano due settimane e per un cristo qualunque sono tante. Ce l'aveva spiegato Silvio Berlusconi con il suo classico pragmatismo che la campagna elettorale si fa gli ultimi dieci giorni.