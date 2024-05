(Di sabato 25 maggio 2024) Indagini chiuse per un 29enne cubano residente a San Benedetto che la Procura di Ascoli accusa di aver ceduto sostanze stupefacenti, cocaina e psicofarmaci ad una ragazza di 17 anni e ad altre giovanidella riviera. Approfittando del suo stato di tossicodipendente, l’uomo avrebbe costretto una di queste ragazze a nascondere lo stupefacente, quando erano in strada, all’interno del reggiseno. Una delle ragazze ha avuto un malore a seguito dell’assunzione di sostanze che il cubano le avrebbe ceduto e per questo lo stesso è accusato di lesioni personali; la giovane, infatti, ha accusato uno stato dissociativo con sguardo assente e un’alterazione psicofisica, con difficoltà ad esprimersi. Un’altra ragazza, anche lei tossicodipendente, sarebbe stata sottoposta a vessazioni morali e aggressioni fisiche per costringerla a spacciare laper suo conto. Il cubano è accusato anche di minacce poiché all’interno dei locali della Polizia municipale di San Benedetto alla madre di una delle ragazzine avrebbe detto "tanto la faccia tua me la ricordo, se ti vedo per strada…".

Droga venduta a minorenni: finisce nei guai - droga venduta a minorenni: finisce nei guai - La Procura di Ascoli ha chiuso le indagini su un 29enne cubano residente a San Benedetto, accusato di cedere droghe a minorenni e di lesioni personali. Il cubano ha patteggiato un anno di reclusione d ... ilrestodelcarlino

Ancora droga in Val di Non - Ancora droga in Val di Non - Non sono bastate le 2 denunce a piede libero per detenzione ai fini di spaccio e le 5 segnalazioni per uso personale di stupefacenti effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Cles lo scorso sabato ... ladigetto

Catania, minimarket della droga nel quartiere San Giorgio: 19enne e ‘socio’ minorenne arrestati - Catania, minimarket della droga nel quartiere San Giorgio: 19enne e ‘socio’ minorenne arrestati - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno inferto un duro colpo al fenomeno dello smercio di stupefacenti, con l’arresto di due pusher, trovati in un “minimarket” della droga, in partico ... corrieretneo