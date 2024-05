Droga - gli spara per un regolamento di conti | arrestato il responsabile dell’agguato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Bagnacavallo (Ravenna), 25 maggio 2024 – E’ ritenutodi un agguato compiuto sei mesi fa nei confronti di un uomo di origine marocchina, ferito con colpi di arma da fuoco. Stiamo parlando del 36enne, originario dell’Albania, tratto in arresto ieri pomeriggio dai Carabinieri della Compagnia di Lugo. I fatti risalgono alla sera dello scorso 21 novembre, quando su segnalazione del personale sanitario del 118, i militari si recarono a Bagnacavallo presso l’abitazione di un 21enne di origine marocchina che presentava un’evidente ferita dovuta a colpi d'arma da fuoco. La giovane vittima, visibilmente sofferente, prima di esser trasportata all’ospedale di Lugo per le dovute cure, era riuscito a riferire che, mentre si trovava in via Vittorio Veneto a Bagnacavallo, era stato avvicinato da un uomo che gli aveva puntato una pistola, esplodendo tre colpi. Uno di questi Io aveva raggiunto all’altezza del bacino.