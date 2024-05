Droga e violenza - c’è il foglio di via | è il 65esimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Trovato con lain via De Gasperi,di via obbligatorio per un tunisino di 30 anni. È stato firmato dal questore Cesare Capocasa (nella foto) dopo i fatti avvenuti il 21 maggio scorso quando la polizia ha controllato gli occupanti di una vettura sospetta. Il tunisino aveva provato a disfarsi di sei palline di cocaina, prima provando ad ingerirle e poi sputandole via. Nella vettura c’era un altro quantitativo dinascosta tra un sedile e l’altro. Per un anno non potrà tornare ad Ancona. Il provvedimento è immediato. È stato appurato dai poliziotti che l’uomo non aveva alcun interesse stabile nel capoluogo dorico e che la sua presenza era strumentale all’acquisto e alla rivendita di sostanze stupefacenti. Residente nelle Marche il tunisino aveva spintonato i poliziotti, cercando di sfuggire al controllo e per tale motivo era stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.