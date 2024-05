Droga - arrestato 28enne di San Marzano

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Importante sequestro della Polizia di Stato che in un'articolata attività antinel versante est della provinciajonica ha sequestrato 13 kg di hashish edundel posto perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzioneai fini di spaccio di sostanza stupefacente. ?Il personale della Squadra Mobile nei giorni scorsi con l'ausilio del team Cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi ha proceduto ad un controllo in casa di un giovane con piccoli precedenti per spaccio. ?Con l'ausilio del cane anti, i poliziotti hanno trovato, in una stanza adiacente al solaio, due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 180 grammi, un bilancino di precisione con evidenti tracce della sostanza stupefacente appena ritrovata e 130 euro in banconote di piccolo taglio. Questo inziale ritrovamento ha insospettito ulterior modo gli investigatori che hanno così deciso di approfondire la perquisizione.