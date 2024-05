Dritto nel cu***? | la ruota della fortuna - il concorrente dà scandalo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024)alla: è diventato virale sui social il video di una puntata del programma, probabilmente l'edizione americana, in cui un, cercando di indovinare la frase, commette una gaffe clamorosa e allo stesso tempo imbarazzante, facendo calare il gelo nello studio. Avendo a disposizione solo le lettere "I, T, E, T", l'uomo azzarda questa risposta: "Right in the butt", che tradotto in italiano vuol dire "nel cu**". Ovviamente non era quella la risposta esatta. Gli altri concorrenti sono scoppiati in una risata imbarazzata, mentre il conduttore spiegava che non era quella la soluzione. A quel punto a fare un tentativo è stata un'altra giocatrice, che ha indovinato la frase. Quella giusta era "This is the best", che significa "Questo è il migliore". Tanti i commenti apparsi sui social in merito a questo filmato. Un utente sulla piattaforma X ha fatto notare: "Il tono con cui il conduttore dice 'no'".