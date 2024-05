Dragons Under 17 | Battaglia onorevole alle finali nazionali - si chiude ai quarti di finale scudetto

(Di sabato 25 maggio 2024) Sialla soglia deidil’avventura della formazione17 dei. Nessun timore reverenziale per i ragazzi di Pinelli e Martelloni, che si sono ben comportati nello sfidare le migliori selezioni giovanili italiane pari categoria, dopo aver trionfato nelle fasi regionali e interregionali, al termine di una stagione comunque da incorniciare per la squadra nata dalla sinergia con Etrusca San Miniato. I giovani pratesi hanno ottenuto subito una vittoria contro Alghero per 92-80 al termine di una partita condotta con grande carattere Sconfitta di misura, nel secondo match contro Happy Casa Brindisi (77-74), che trova il primo successo dellegrazie ad un ottimo secondo tempo, dopo che nel primo Prato sembrava sul punto di allungare con decisione. Terza giornata e altra sconfitta per i lanieri, battuti 105-69 da Ferrara che conquista il primo posto in classifica.

TUTTI I NOMI. Ecco la rosa dell’under 17 - TUTTI I NOMI. Ecco la rosa dell’under 17 - Ecco la rosa dell’under 17 dragons: Achille Guarino, Gregorio Gismondi, Matteo Campigli, Matteo Chiti, Pietro Castaldi, Lapo Santini, Gianmarco ... msn

