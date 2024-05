Dpi e Servizi - da 25 anni sicurezza prima di tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Molte persone hanno imparato a conoscere i Dpi, Dispositivi di protezione individuale, con la pandemia: mascherine chirurgiche, FFp2, gel disinfettante. Ma in realtà quello dei dispositivi di protezione individuale è un mondo molto più ampio e che esiste da bendel Covid. A testimoniarlo è la ‘Dpi e’ srl di Sassuolo: società nata nel 2009 da persone con esperienza di moltinel settore. Due sono i soci operativi: Ivano Depietri ed Enrico Gualandri. Quest’anno la realtà di Sassuolo festeggia un importante traguardo: da 25, infatti, ‘Dpi e’ offre soluzioni integrate per la prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro. Anzi, il loro motto è ‘Not only for work’, come spiega Ivano Depietri: "Nel nostro negozio i clienti possono toccare con mano una vasta gamma di dispositivi di protezione individuale di tutti i tipi e delle migliori marche, abbigliamento, calzature da lavoro e non solo, anche per il tempo libero".