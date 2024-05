DPCM scuole italiane all’estero - D’Aprile UIL Scuola Rua | Bene eliminazione disparità di permanenza fra i docenti italiani ed europei

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 25 maggio 2024) "L’impegno del Governo risponde a una precisa richiesta della UilRua portata avanti durante le trattative per il rinnovo rinnovo del Contrattoestero. Apprendiamo con soddisfazione l’annuncio del Ministro Tajani relativo l’approvazione delgrazie al quale il personale scolastico in serviziopotrà optare per un unico periodo continuativo di nove anni di servizio, sia nellesia in quelle europee". L'articolo . .