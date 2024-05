Polemiche da parte dei tifosi dell’Atalanta sull’organizzazione a Dublino: nerazzurri bloccati in aeroporto Da una parte la gioia dell’Atalanta in Finale, dall’altra le polemiche dei tifosi nerazzurri durante il ritorno a Bergamo. calcionews24

Ufficiali le designazioni per l’ultima giornata di campionato. Empoli-Roma di domenica prossima alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena sarà diretta da un altro fischietto internazionale come Davide Massa della sezione di Imperia, con 203 ‘gettoni’ in Serie A di cui 16 quest’anno (assistenti Alberto Tegoni di Milano e Luigi Rossi di Rovigo, quarto ufficiale Antonio Rapuano di Rimini, Var Gianluca Aureliano e assistente Var Rosario Abisso di Palermo). sport.quotidiano

Dopo le polemiche, cambiano le regole per i vigili di Roma: via indicazioni su trucchi e tinte - dopo le polemiche, cambiano le regole per i vigili di Roma: via indicazioni su trucchi e tinte - Un incontro tra il comandante Mario De Sclavis e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali è servito per modificare le disposizioni, inviate con ... fanpage

Chico Forti, polemiche per il trattamento in carcere: “Disparità sconvolgente, succedono cose mai viste” - Chico Forti, polemiche per il trattamento in carcere: “Disparità sconvolgente, succedono cose mai viste” - L'associazione "Sbarre di zucchero", la camera penale e anche altri detenuti parlano di trattamento di favore per Chico Forti, che ad esempio ... fanpage

Aurora Ramazzotti, la foto con il ciuccio di Cesare scatena le polemiche. Lei risponde a tono: «Non so come farò a farmi venire altre idee» - Aurora Ramazzotti, la foto con il ciuccio di Cesare scatena le polemiche. Lei risponde a tono: «Non so come farò a farmi venire altre idee» - Aurora Ramazzotti contro gli hater ancora una volta. La figlia di Michelle Hunziker sembrerebbe essere ormai abituata ai commenti piccati di alcune sue follower, soprattutto da quando ... leggo