Dopo la condanna si danno alla fuga Ricettazione e truffa | presi dalla polizia

(Di sabato 25 maggio 2024)lasi erano dati. La squadra mobile li ha trovati ed arrestati. Sono due uomini di 46 e 57 anni.e falsità materiale erano i reati per i quali era stato emesso un provvedimento definitivo di, a 5 anni e 4 mesi di reclusione, per uno dei due. L’uomo, formalmente residente nel sud Italia, gravitava nelle zone dell’aretino e perugino. Un mese fa gli uomini della Squadra Mobile aretina lo avevano rintracciato a bordo di un’auto, al confine tra la Toscana e l’Umbria. Ma in quell’occasione l’uomo, sul quale pendeva già la, si era dato a una lunga e rocambolescadurante la quale aveva anche abbandonato il veicolo per proseguire a piedi, facendo perdere le sue tracce. Le ricerche non si erano fermate. In seguito a ulteriori accertamenti gli investigatori della Questura di Arezzo hanno poi ipotizzato che l’uomo si potesse trovare nella zona di Passignano.